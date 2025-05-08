Amedspor’dan Bayrak İddiasına Yanıt!

AMEDSPOR’DAN İDDİALARA CEVAP

Amedspor’un MKE Ankaragücü maçı öncesi yaptığı paylaşımda yer alan Türk Bayrağı ile ilgili tartışmalar gündeme geldi. TFF 1. Lig takımlarından Amedspor’un sezonun son maçı öncesinde sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türk Bayrağı’nın bilerek silindiği yönündeki iddialar hızlıca yayıldı. Diyarbakır temsilcisi, bu konuyla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu.

BAYRAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Amedspor’un açıklamasında, “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır.” denildi. Kulüp; “Kulübümüzün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan “Maça Doğru” temalı görsel, hafta sonu oynayacağımız karşılaşma öncesinde bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarla gündeme getirilmektedir. Amedspor’u hedef alan, gerçekle bağdaşmayan bu paylaşımlar; yalnızca kulübümüzü değil, sporda barış, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerleri de hedef almaktadır.” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA VE HUKUKİ SÜREÇ

Amedspor, yöntemiyle ilgili herhangi bir yanlışlık olmadığını belirtirken, “Amedspor olarak, kurulduğumuz günden bu yana sporun birleştirici gücüne inanarak, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine kararlılıkla karşı durduk. Bugün de aynı duruşla, kulübümüzü hedef alan bu tür asılsız iddialara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” şeklinde bir açıklama yaptı.