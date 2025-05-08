Amedspor’dan Dikkat Çeken Açıklama!

AMEDSPOR’UN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Amedspor’un, MKE Ankaragücü maçı öncesinde yaptığı paylaşımda ‘Türk Bayrağı’ ile ilgili iddialar dikkat çekti. TFF 1. Lig takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Bayrağı’nın bilinçli bir şekilde silindiği savı ortaya atıldı. Bu iddialar sosyal medyada hızla yayılarak gündem oluşturdu. Diyarbakır temsilcisinden ise yeni bir resmi açıklama geldi.

Açıklamada SANSÜR YAPILMADIĞI VURGULANDI

Amedspor’un yaptığı açıklamada, “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır.” denildi. Amedspor’un açıklaması, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan “Maça Doğru” temalı görselin bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından çarpıtıldığını ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik asılsız iddialarla gündeme getirildiğini belirtti.

Amedspor, bu tür yanlış bilgilendirmelerin sadece kulübü değil, sporun barış, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerlerini de hedef aldığını ifade etti. Yapılan açıklamada, “kurulduğumuz günden bu yana sporun birleştirici gücüne inanarak, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine kararlılıkla karşı durduk” denildi. Son olarak, kulübü hedef alan asılsız iddialara karşı gerekli yasal süreçlerin başlatılacağı kamuoyuna duyuruldu.