Amedspor’dan İngiltere Premier Lig’e Transfer Atağı

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig’de normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselme hedefini gerçekleştirmiş durumda. Kulüp, yeni sezon öncesindeki transfer hamlelerine hız kesmeden devam ediyor.

İNGİLTERE’DEN YENİ HEDEF

Diyarbakır temsilcisi, transfer çalışmalarında yönünü İngiltere Premier Lig’e çevirmiş durumda.

BISSOUMA GÜNDEMDE

Nicolo Schira’ya dayandırılan haberlere göre, Amedspor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Yves Bissouma’yı transfer listesine eklemiş durumda.

SÜPER LİG’DE İKİ DEV TAKIMLA İLGİLENDİ

Tecrübeli futbolcunun ismi, daha önce Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

12 milyon euro piyasa değerine sahip olan Malili yıldız, bu sezon İngiliz ekibiyle 11 maçta 605 dakika süre almış, ancak skora katkıda bulunamamıştı.