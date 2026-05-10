Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Şampiyonluk Başarısı

Galatasaray, şampiyonluk yarışında bir kez daha zirveyi elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu başarıyla Süper Lig’de dördüncü kez üst üste şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Başkan Dursun Özbek, bu başarının arkasındaki en önemli figürlerden biri olarak öne çıkıyor.

2022’DE GÖREVE GELDİ

Özbek, 2022 yılında Burak Elmas’ın görevden ayrılmasının ardından yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu.

Göreve başladıktan sonra Galatasaray’ın futbol anlayışında önemli değişimler yaşandı.

ÜST ÜSTE 4. KEZ ŞAMPİYON YAPTI

Sarı-kırmızılılar, 2022-23 sezonu sonunda şampiyonluğu elde ederken, ertesi yıl da ligde liderlik koltuğunu korumayı başardı.

Son olarak, Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, tarihine bir başarı daha ekleyerek üst üste dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı.