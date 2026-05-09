Fenerbahçe’de Jan Oblak İle Transfer Gündemi

FENERBAHÇE YENİ BAŞKANINI SEÇMEK İÇİN TOPLANIYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihleri arasında olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirerek yeni başkanını belirleyecek.

Seçim süreciyle birlikte Fenerbahçe’nin kadrosunda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bu değişimlerin başında kaleci mevkiinde bir yenileme olması öngörülüyor.

İSPANYA YOLUNDA

Fenerbahçe, Ederson ile yollarını ayırması durumunda transfer rotasını İspanya’ya çevirecek.

İlk hedef olarak ise Jan Oblak öne çıkıyor. İlgili kaynakların bildirdiğine göre, sarı-lacivertli ekip, Oblak için gelecek hafta İspanya’ya çıkarma yaparak resmi temaslara başlayacak.

OBLAK TRANSFERİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Ancak Fenerbahçe’nin Oblak transferi sanıldığı kadar kolay görünmüyor. 33 yaşındaki kaleci için uzun yıllardır formasını giydiği İspanyol kulübü sıkı bir şekilde mücadele içinde. Bayern Münih, Manuel Neuer’in yerine kaleci arayışı sürerken, Serie A’nın şampiyonu Inter de Sloven kaleci için girişimde bulunuyor. Ancak her iki kulübün de Oblak’ın Atletico’dan aldığı maaşı karşılayacağı düşünülmüyor.

Fenerbahçe’nin, Oblak’a benzer bir maaş teklif ederek transferde avantaj sağlamaya çalıştığı ifade ediliyor.

YENİ YAPILANMAYA GİDİLİYOR

Atletico Madrid’in planladığı yeni yapılanma da bu ayrılığın mümkün olduğu düşüncesini artırıyor. Sloven kalecinin, kendisine iyi bir proje sunulması halinde Fenerbahçe’yi tercih edebileceği belirtiliyor.

ATLETICO’DA UZUN BİR DÖNEM

Jan Oblak, 2014’te Benfica’dan 16 milyon euro karşılığında transfer edilerek Atletico Madrid’e katıldı ve 12 sezon boyunca bu takımın formasını giymeye devam ediyor. Bu sezon boyunca ise İspanyol ekibi ile tüm kulvarlarda 41 maçta görev aldı.