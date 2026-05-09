Salih Özcan Borussia Dortmund’dan Ayrılmaya Hazırlanıyor

MİLLİ FUTBOLCU SALİH ÖZCAN, DORTMUND’A VEDA EDİYOR

Milli futbolcu Salih Özcan, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ligin 33. haftasında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt’u 3-2 mağlup ederken, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, 78. dakikada oyuna dahil oldu.

“YAKIŞIR ŞEKİLDE BİR VEDA”

Karşılaşmanın ardından, takımdan ayrılması beklenen Salih Özcan, Niklas Süle ve Julian Brandt, tribünlere çıkarak taraftarlarıyla vedalaştı. Kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraf, oyuncuların takıma veda edeceğini ortaya koyarken, üç futbolcunun birlikte yer aldığı görselin altında “Yakışır şekilde bir veda” ifadesi paylaşıldı.

MİLLİ FUTBOLCU CAN UZUN GOL ATTİ

Diğer yandan, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, maçın başlama düdüğünden sadece 2 dakika sonra takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İKİNCİLİK HEDEFİ GERÇEKLEŞTİ

Borussia Dortmund, Bayern Münih’in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 70 puanla sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.