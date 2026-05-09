Trabzonspor, Beşiktaş’ı Zorlu Maçta Geçti

trabzonspor-besiktas-i-zorlu-macta-gecti

SÜPER LİG’DE HEYECAN DORUKTA

Süper Lig çerçevesinde 2025-2026 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.

Ligin 33. haftasında oldukça kritik bir karşılaşma gerçekleşti. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Fatih Tekke’nin ekibi Trabzonspor ile Dolmabahçe Stadyumu’nda hakem Oğuzhan Çakır yönetiminde karşı karşıya geldi. Süper Lig’in sezonun son derbisinde kazanan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1-0 geriye düştükten sonra maçı 2-1 galibiyetle sona erdirdi.

GERİDEN GELEREK GALİP OLDU

Beşiktaş’ın ilk golü, 14. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü ile geldi. Orkun, gol sonrası tribünlerin tepkisini çeken teknik direktör Sergen Yalçın’a yönelerek destek gösterdi. Trabzonspor, Oleksandr Zubkov’un 15. dakikada attığı golle eşitliği sağladıktan sonra, 62. dakikada Ernest Muçi’nin kaydettiği golle öne geçti. Beşiktaş’tan Trabzonspor’a kiralık giden Muçi, gol sonrası sevinç gösterisinde bulunmadı.

GALİBİYET DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Bu galibiyetle Trabzonspor, puanını 69’a çıkararak üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş ise 59 puanda kalarak dördüncü sıradaki konumunu sürdürdü. Süper Lig’in bir sonraki hafta programında Beşiktaş, Rizespor ile karşılaşacakken Trabzonspor, Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

TARAFTARDAN İLK 5 DAKİKADA PROTESTO

Siyah-beyazlı takımın taraftarları, Trabzonspor maçı öncesinde sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya uyarak ilk 5 dakikayı sessiz geçirdi. Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren tribünlerde sessizlik hâkimken, 5 dakikanın ardından taraftarlar takımlarını tezahüratlarla desteklemeye başladı.

SERGEN YALÇIN’A ISLIKLI TEPKİ

Maç öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın adının anons edildiği sırada deneyimli teknik adamı ıslıklayarak protesto etti. Kadroların açıklanması sırasında özellikle Sergen Yalçın’a tepki gösteren taraftarlar, “Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?” şeklindeki tezahüratlarla da duygu ve düşüncelerini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Şampiyonluk Başarısı

Dursun Özbek, 2022'de Galatasaray başkanlığına seçilmesinden bu yana, 4 sezon boyunca takıma üst üste şampiyonluklar kazandırdı.
Gündem

Galatasaray’a Osimhen’den Cezalı Durum Uyarısı

Galatasaray'da Victor Osimhen, ligin son haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçında ceza nedeniyle forma giyemeyecek.
Gündem

Salih Özcan Borussia Dortmund’dan Ayrılmaya Hazırlanıyor

Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt maçının ardından, takımdan ayrılması beklenen Salih Özcan, Niklas Süle ve Julian Brandt, tribünlere veda etti.
Gündem

Amedspor’dan İngiltere Premier Lig’e Transfer Atağı

Süper Lig'e yeni katılan Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe ve Galatasaray ile bağlantılı olan Yves Bissouma'yı transfer etmeyi hedefliyor.
Gündem

Fenerbahçe’de Jan Oblak İle Transfer Gündemi

Fenerbahçe, Ederson'un takımdan ayrılması halinde kaleci arayışlarına başlayacak ve Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak'ı öncelikli hedef olarak belirleyecek.