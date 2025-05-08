Amedspor’dan TürK Bayrağı Açıklaması Yaptı

AMEDSPORUN PAYLAŞIMI GÜNDEME OTURDU

Amedspor’un MKE Ankaragücü maçı öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımında Türk Bayrağı’nın silindiği iddiaları geniş yankı buldu. TFF 1. Lig takımlarından Amedspor’un sezonun son maçı öncesi yapmış olduğu bu paylaşımda bayrağın bilerek kaldırıldığı öne sürüldü ve bu iddialar kısa sürede ilgi gördü. Diyarbakır temsilcisi, bu konuyla ilgili açıklama yapmakta gecikmedi.

AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR SANSÜR YAPILMADI

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır” denildi. Ayrıca, Amedspor’un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan “Maça Doğru” temalı o görselin, bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtıldığını ve bunun kamuoyunu yanıltmak amacıyla yapıldığını vurguladı. Kulüp, bu tür iddiaların hem kendilerini hem de sporun temel değerlerini hedef aldığını belirtti.

Amedspor’un açıklamasında, “Kurulduğumuz günden bu yana sporun birleştirici gücüne inanarak, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine kararlılıkla karşı durduk” ifadeleri yer aldı. Kulüp, başlatılacak yasal süreçler için tüm hukuki haklarını kullanacaklarını kamuoyuna duyurdu.