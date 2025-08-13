Amedspor, Mbaye Diagne ile Anlaştı

Amed Sportif Faaliyetler Mbaye Diagne İle Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, forvet Mbaye Diagne ile 2 yıllık bir sözleşmeye imza attı. İmza töreni, kulübün başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla merkez Kayapınar ilçesindeki Amed Store’da gerçekleştirildi. Diagne, burada kendisini yeşil-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Takım Hedefi Süper Lig’e Yükselmek

İmza töreninin sonrasında, Diagne gazetecilere verdiği demeçte hem takımın hem de kendi hedefinin Süper Lige yükselmek olduğunu ifade etti. Bunun için elinden geleni yapacağını belirtti. Diagne, “Hedefim en az 25 gol. Belki daha fazla da olabilir. Futbol, takım oyunu; bu yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim. Elimden gelen her şeyi yapmak için buraya geldim. Taraftarlarımızın da desteğiyle Süper Lig’e yükseleceğimizi ümit ediyorum.” şeklinde konuştu.