Spor

Amedspor, Mbaye Diagne ile Anlaştı

amedspor-mbaye-diagne-ile-anlasti

Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile Anlaştı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’nde mücadele eden bir ekip olarak forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Diagne, Kayapınar ilçesinde bulunan Amed Store’da düzenlenen bir imza töreni ile yeşil-kırmızı renklere resmen katıldı. Bu etkinlikte kulübün başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarlar da yer aldı.

İmza töreninin ardından, Diagne bir gazetecinin sorusunu yanıtlayarak takımın ve kendisinin asıl hedefinin Süper Lig’e yükselmek olduğunu vurguladı. Diagne, “Bunun için elinden geleni yapacağını” ifade etti.

Daha önce Türkiye’de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük gibi kulüplerde forma giymiş olan Diagne, “Hedefim en az 25 gol. Belki daha fazla da olabiliyor. Futbol bir takım oyunu, bu yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Başarıya, takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla ulaşacağım. Elimden gelen her şeyi yapmak için buradayım. Taraftar katkısıyla Süper Lig’e yükseleceğimizi ümit ediyorum,” diye konuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Şile’de Akıntıya Kapılan Vatandaş Kurtarıldı

İstanbul'un Şile sahilinde, yüzme yasağını ihlal eden bir kişi akıntıya kapıldı, cankurtaranlar tarafından zamanında kurtararak boğulma tehlikesinden kurtarıldı.
Gündem

CHP’den Özlem Çerçioğlu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma niyetinde olduğunu ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.