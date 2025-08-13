Amedspor, Mbaye Diagne ile Anlaştı

Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile Anlaştı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’nde mücadele eden bir ekip olarak forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Diagne, Kayapınar ilçesinde bulunan Amed Store’da düzenlenen bir imza töreni ile yeşil-kırmızı renklere resmen katıldı. Bu etkinlikte kulübün başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarlar da yer aldı.

İmza töreninin ardından, Diagne bir gazetecinin sorusunu yanıtlayarak takımın ve kendisinin asıl hedefinin Süper Lig’e yükselmek olduğunu vurguladı. Diagne, “Bunun için elinden geleni yapacağını” ifade etti.

Daha önce Türkiye’de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük gibi kulüplerde forma giymiş olan Diagne, “Hedefim en az 25 gol. Belki daha fazla da olabiliyor. Futbol bir takım oyunu, bu yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Başarıya, takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla ulaşacağım. Elimden gelen her şeyi yapmak için buradayım. Taraftar katkısıyla Süper Lig’e yükseleceğimizi ümit ediyorum,” diye konuştu.