Amedspor, Mbaye Diagne ile Anlaştı

Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. İmza töreni, kulüp başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla Kayapınar ilçesinde bulunan Amed Store’da gerçekleştirildi. Diagne, burada yeşil-kırmızı renklere bağlı kalmasını sağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Takım Hedefinin Süper Lig Olduğunu Vurguladı

İmza töreninin ardından bir gazetecinin sorusu üzerine Diagne, hem takımın hem de kendi hedefinin Süper Lige yükselmek olduğunu ifade etti. “Bunun için elimden geleni yapacağım” diyen Diagne, hedefinin en az 25 gol atmak olduğunu belirtti. “Belki daha fazla da olabilir. Futbol takım oyunu olduğu için kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim” şeklinde konuştu. Diagne, taraftarların desteğiyle Süper Lig’e yükselebileceklerini umduğunu da dile getirdi.