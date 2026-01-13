Amedspor Yönetiminden Barzani Ailelerine Ziyaret

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticileri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi heyeti ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Kulübün Başkanı Nahit Eren ve beraberindeki Yönetim Kurulu ile İstişare Kurulu’ndan oluşan Amedspor ekibi, IKBY Başbakanı Mesrûr Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesûd Barzani ile bir araya geldi. Bu ziyaret esnasında, Mesud Barzani ve Mesrur Barzani’ye, 46 numaralı Amedspor forması takdim edildi.

46 NUMARALI FORMANIN ANLAMI

Amedspor’un, Mesud Barzani’nin doğum yılı olan 1946 yılına atıfta bulunarak özel olarak 46 numaralı futbol formasını hazırladığı belirtildi.