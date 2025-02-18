Ameliyathanede Stent İçin Pazarlık Skandalı!

HASTANEYE BAŞVURU VE ACİL ANJİYO İHTİYACI

İstanbul’da ikamet eden 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak’ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim’de bulunan bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın üç damarının tıkalı olduğu tespit edildi ve acilen anjiyo yapılmasına karar verildi. B.T., gece saatlerinde Bakırköy’deki özel bir hastaneye sevk edildi.

ANJİYO SIRASINDA PAZARLIK İDDİASI

İddiaya göre, hastanın anjiyo işlemi sırasında steril ortamda görevlilerin müdahalesi dikkat çekti. Hastane muhasebecisi, “15’e, 18’e ve 20’ye var.” diyerek hastaya stent fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi. B.T., en uygun fiyatlı stentin takılmasını talep etti; ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira istendiğini öne sürdü.

MÜDAHALE VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan stent pazarlığıyla ilgili olarak resen bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, hasta ile pazarlık yapan muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y., Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneye yönelik incelemelerin ardından anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurdu. Ayrıca özel hastaneye idari para cezası kesildi ve durum SGK’ya bildirildi. Olayın akabinde, muhasebeci H.Y.’nin işine de son verildiği öğrenildi.