Ameliyatta Stent Pazarlığı, Muhasebeci Tutuklandı

HASTANEDEN ŞOK İDDİA

İstanbul’da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak’ta göğüs ağrısıyla Taksim’deki bir hastaneye müracaat etti. Hastaya yapılan tetkikler sonucunda üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtildi. B.T., gecenin ilerleyen saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye nakledildi.

PAZARLIK SKANDALI

Hasta anjiyo işlemi sırasında iddiaya göre, steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisi, “15’e, 18’e ve 20’ye var.” diyerek fiyatlandırma yaptı. B.T., en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini belirtmesine rağmen kendisinden üçüncü stent için 50 bin lira istendiğini ifade etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan stent pazarlığıyla ilgili hemen bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y., Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesinin ardından, H.Y., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNLEMLER ALINDI

İl Sağlık Müdürlüğü, olayın ardından hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyetlerini durdurdu. Ayrıca, özel hastaneye idari para cezası uygulandı ve SGK’ya bildirimde bulunuldu. Olayın arkasından H.Y.’nin işine son verildiği öğrenildi.