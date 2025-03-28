Amsterdam’da Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı, 1 Gözaltı

OLAY YERİNDE BEŞ YARALI

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, Dam Meydanı’nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az beş kişi yaralanıyor. Sint Nicolaasstraat’taki yaralılardan üçünün sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Amsterdam Polisi, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat’ta yaralıların bulunduğu bir bıçaklama olayı meydana geldi. Dam’da bulunuyoruz ve bölgeyi kapattık” şeklinde açıklama yapıyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, olay yerinde bir şüphelinin gözaltına alındığı ve yerel saatle 15.20 civarında gerçekleşen saldırının amacının henüz netlik kazanmadığı ifade ediliyor. Yaralılardan birinin, gözaltına alınan şüpheli olduğu belirtiliyor. Olayın detayları arasında, “Bu, bıçaklama olayında 4 kurban olduğu anlamına geliyor. Şüpheli, bir vatandaşın yardımıyla etkisiz hale getirildi. Şüpheli, bacağındaki bir yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı” bilgisi yer alıyor.

KAOS ORTAMINDA TESİRLİ MÜDAHALE

Bir çevre sakini, saldırı anında kaosa rağmen polis gelene kadar saldırganı kontrol altında tutmayı başarıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gözaltına alınan kişinin orta yaşlı bir erkek olduğu dikkat çekiyor. Hollanda basınında yer alan görgü tanıklarına dayanan haberlere göre, yaralananlar arasında kadınların da bulunduğu ve şüphelinin bu kişileri arkadan bıçaklayarak kaçtığı bilgisine ulaşılıyor.