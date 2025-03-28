Amsterdam’da Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı

AMSTERDAM’DA BILCAYLA SALDIRI OLDU

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yer alan Dam Meydanı’nda bıçaklı bir saldırı gerçekleşti ve en az beş kişi yaralandı. Sint Nicolaasstraat’ta meydana gelen olayda yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Amsterdam Polisi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat’ta yaralıların bulunduğu bir bıçaklama olayı meydana geldi. Dam’da bulunuyoruz ve bölgeyi kapattık” dedi. Ayrıca, olayın yerel saatle 15.20’də meydana geldiği ve saldırının nedeninin henüz net olarak bilinmediği ifade edildi. Yaralılardan birinin gözaltına alınan şüpheli olduğu belirtiliyor.

VATANDAŞ SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Açıklamalarda, “Bu bıçaklama olayında 4 kurban bulunduğu anlamına geliyor. Şüpheli, bir vatandaşın yardımıyla etkisiz hale getirildi. Şüpheli, bacağındaki bir yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı” denildi. Olayın gerçekleşmesinin ardından çevredeki bir sakinin kaosa rağmen polis gelene kadar saldırganı kontrol altında tuttuğu bildirildi. Sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntülerde, gözaltına alınan kişinin orta yaşlı bir erkek olduğu görüldü.

KURBANLAR ARASINDA KADINLAR DA BULUNUYOR

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, saldırının ardından kurbanlar arasında kadınların da bulunduğu ve şüphelinin bu kişileri arkadan bıçaklayarak kaçtığı bilgisi verildi. Olayla ilgili detaylar gelişmeye devam ediyor.