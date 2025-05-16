Ana De Armas, Tom Cruise İlişkisini Doğruladı

HOLLYWOOD’DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Hollywood dünyası, çıkılan aşk iddialarıyla sarsılıyor. Ünlü aktris Ana de Armas, katıldığı bir televizyon programında 62 yaşındaki Tom Cruise ile ilgili sessizliğini bozarak ilişkinin doğruluğunu açıkladı.

İLİŞKİSİ DOĞRULANDI

Good Morning America programında 37 yaşındaki Ana de Armas, Tom Cruise ile ilgili gelen soruları yanıtladı. 14 Şubat’ta ilk kez birlikte görüntülü oldukları aktörle olan ilişkisini kesin bir dille doğrulayan Ana, “Birlikte birçok şey üzerinde çalışıyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Kübalı oyuncu Ana, 37 yaşında; Tom ise 62 yaşında. İkilinin arasında tam 25 yaşlık bir fark bulunuyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDEKİ KISMET

İkili arasındaki hissiyat, Sevgililer Günü’nden hemen önce Londra’da baş başa yedikleri akşam yemeğiyle gündeme gelmeye başladı. Ardından, Ana’nın Cruise’un özel helikopterinde seyahat ederken görüntülenmesi, dedikoduları daha da alevlendirdi. Daily Mail’e konuşan kaynaklar, ikilinin nisan ayında Londra’ya birlikte uçarken “çok keyifli” göründüğünü ifade etti.