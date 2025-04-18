Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali kapsamında önemli değerlendirmelerde bulundu.

EMEĞE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3. Yeditepe Bienali’nde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum. Birçok ülkeden sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek. Kültür ve Sanat’ın evrensel birikimi yerel özellikleri ile İstanbul’da sergilenecek. Bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle daha da canlanacaktır. 3. Yeditepe Bienal’in ülkemiz ve kültür sanat camiası için hayırlı olsun.” sözleri ile etkinliğin önemini vurguladı. Ayrıca, “Yeditepe Bienali bu coğrafyanın ruhu taşıyan Türk sanatlarını buluşturan çok değerli bir adımdır. Biz çini ile konuşan, hat ile anlatan, ebru ile resmeden bir milletiz. Bizim sanat anlayışımızda gösteri, kibir yoktur. Hakikat ışığının yansıması vardır.” diyerek sanatın değerini ifade etti.

KÜLTÜREL FAALİYETLER

Erdoğan, “İstanbul’un farklı köşelerinde kültür sanat hazinelerimiz bir kez daha ortaya çıkacaktır. Bu kapıdan geçen herkes bir anlam dünyasına da adım atmış olacak.” dedi. Bienalin temasının “Gölge varsa ışık da vardır” olduğunu belirten Erdoğan, bu ifadenin zihinde karanlık ve aydınlık mefhumlarını canlandırdığını ifade etti. Medeniyet değerlerinin bu tür faaliyetlerle desteklendiğini söyleyerek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güçlü destekler sağladık. Birçok proje ve programla köklerimize sahip çıkmaya özen gösterdik.” şeklinde ekledi.

GEÇMİŞE YOLCULUK

Erdoğan, Türkiye’nin geçmişine olan bağlılığını vurgulayarak, “Geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Kendi mazisine sırtını dönenin bugünü de yarını da karanlıktır.” dedi. Ana muhalefet üzerinde yaptığı eleştirilerde ise, “Ana muhalefet sanatçıları fişledi.” ifadesine yer vererek, “Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefetin kışkırtması ile mahalle baskısını mumla aratan faşist baskıya şahit olduk.” dedi. Zorbalıkların tahammül sınırlarını aştığını, sanatçıların ve sporcuların hedef alındığını söyledi.

SANAT VE ÖZGÜRLÜK

Erdoğan, “Uğruna ağır bedelleri ödediğimiz özgürlükleri kimse bu milletin elinden alamaz.” sözleri ile topluma önemli bir mesaj verdi. Sanat kamuoyunun, zorbalıklara karşı sessiz kalmayacağını vurgulayarak, “Ana muhalefetin tek parti faşizmi tarihe karıştı.” diyerek karanlık günlerin bir daha yaşanmayacağını ifade etti. Sanatçılara ve gençlere seslenirken, “Müsterih olsunlar.” diyerek destek sözü verdi.