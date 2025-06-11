Anadolu Efes, Beşiktaş’ı Geçti

Anadolu Efes, Beşiktaş’ı Play-Off Maçında Yendi

MAÇ SONUCU VE DURUM

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi çerçevesinde düzenlenen üçüncü maçta Anadolu Efes, Beşiktaş’ı 94-87’lik bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Anadolu Efes, seride durumu 2-1’e taşıdı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Anadolu Efes’in Daniel Oturu oldu ve 22 sayı üretti. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği bu play-off yarı final serisinde, 4. müsabaka 12 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

HEKİMLER VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Hakem trio olarak Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Polat Parlak görev yaptı. Maçta Anadolu Efes’in oyuncu katkıları şöyle oldu: Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Oturu 22, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 2. Beşiktaş cephesinde ise Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12 ve Morgan 13 sayı üretti.

PERİYOT SONUÇLARI

Maçın ilk periyotu Anadolu Efes’in 26-22 önde tamamlamasıyla sonuçlandı. İkinci periyotta devre skoru 51-43 olarak belirlendi. Üçüncü periyotta ise Anadolu Efes, 78-65 üstünlüğü elde etti. Ayrıca, Beşiktaş takımında 37. dakikada Mathews beş faul ile oyundan çıktı.