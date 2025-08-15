Anadolu Grubu, İlk Yarıda Güçlü Büyüme Gösterdi

ANADOLU GRUBU’NUN GÜÇLÜ BÜYÜMESİ

Anadolu Grubu, 2025 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını yatırımcılarıyla paylaştı. İlk altı ayda elde edilen güçlü büyüme dikkat çekiyor. Grubun konsolide satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 312,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Ana ortaklık dönem net kârı ise 1 milyar TL olarak kaydedildi. Ayrıca, konsolide FAVÖK 26,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti ve Migros’un kârlılığındaki yıllık iyileşme grubun kârlılığını olumlu etkiledi. Bu dönemde toplam FAVÖK içerisinde biranın payı yüzde 10, meşrubatın yüzde 53, Migros’un yüzde 33 olurken, otomotiv, tarım, enerji ve sanayi gruplarının toplam FAVÖK içerisindeki payı ise yüzde 4 oldu. Yurt dışı operasyonların FAVÖK payı, özellikle güçlü Orta Asya performansıyla yüzde 45,1’i buldu.

JEOPOLİTİK ZORLUKLARA RAĞMEN BÜYÜME

Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, 2025 yılı ilk yarı sonuçlarını değerlendirirken, “Yakın coğrafyamızı da etkisi altına alan jeopolitik gerginlikler ve makroekonomik zorluklara rağmen ilk 6 ayda güçlü bir büyüme elde ettik. Satış gelirlerimiz yüzde 2,7 arttı. Tüm zorluklara rağmen gerçekleşen bu sonuç, çeşitlendirilmiş portföyümüzün gücünü, operasyonel çevikliğimizi ve disiplinli icra kabiliyetimizi yansıtıyor. Grup olarak ‘Vizyon 2035’ hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımız sürüyor. Irak ve Azerbaycan’da yeni meşrubat üretim hatları, Migros’ta hız kazanan dijital dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere devam ettirdiğimiz yatırımlar, iş hacmini, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmakta. Makroekonomik dalgalanmalar nedeniyle temkinli duruşumuzu korumakla birlikte, güçlü yönetişim modelimiz, finansal disiplinimiz ve coğrafi çeşitliliğimiz sayesinde kaliteli büyüme ve güçlü nakit akışı sağlama kapasitemize güveniyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

MEŞRUBAT GRUBU’NDA GÜÇLÜ İVME

Meşrubat Grubu’nun performansına değinen Başarır, ikinci çeyrekte dengeli bir hacim ile büyüdüklerini belirtti. Başarır, “Meşrubat grubumuz, Orta Asya’da özellikle Özbekistan ve Kazakistan’da yakalanan güçlü ivmeyle kârlı büyüme sağladı ve bu performans, Türkiye ve Pakistan’daki daha zayıf talebi dengeledi. İlk yarıda satış hacmine odaklanarak büyümemizi devam ettirirken, önemli bir ilerleme sağladık. Çeşitlendirilmiş ülke portföyümüzün katkısıyla konsolide bazda ikinci çeyrekte orta-tek haneli hacim büyümesi elde etmeyi başardık. Bu performans, pazarlarımızdaki dalgalanmalara uyum sağlama ve bunlarla başa çıkma becerimizi bir kez daha yansıttı” dedi.

BİRA OPERASYONLARINDA POZİTİF GELİŞMELER

Bira Grubu net satış gelirleri, 2025 yılının ilk yarısında proforma bazda yüzde 4,3 oranında gerileme kaydederek 23,9 milyar TL’ye ulaştı. Başarır, “Bira Grubu konsolide hacmi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde proforma bazda yüzde 5,3 oranında güçlü bir artış göstererek 4,1 milyon hektolitre seviyesine ulaştı. Gerçekleşen artışla birlikte, ilk çeyrekte yaşanan hacim düşüşünün ardından, ikinci çeyrekte güçlü bir toparlanma kaydedildi. Disiplinli fiyatlandırma stratejimiz ile erişilebilir ve alternatif ürünleri içeren çeşitlendirilmiş portföyümüz, özellikle modern kanal ve kapalı kanalda hacim büyümesini destekledi. Ancak, yılın geri kalanına yönelik temkinli duruşumuzu korumaktayız” ifadesini kullandı.

MİGROS UN KAZANIMLARI

Migros Grubu’nun performansına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Başarır, “Perakende operasyonumuz, ikinci çeyrekte zorlu tüketim ortamına ve geçen senenin güçlü bazına rağmen, gelir büyümesini ve pazar payı kazanımlarını sürdürdü. Migros net satış gelirleri 2025’in ilk yarısında yüzde 7,0 büyüyerek 174,8 milyar TL’ye yükseldi. Bütün kategorilerde rekabetçi fiyat stratejisini sürdüren Migros, çoklu-kanal alışveriş deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmaları neticesinde dönem içerisinde 122 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 3 bin 683’e yükseltti. İlk yarıda Migros ekosisteminde yer alan iştirak ve girişimlerimiz yüksek performanslarına devam etti. Türkiye’nin en hızlı büyüyen online yemek sipariş platformu olan Migros Yemek üzerinden verilen siparişler yüzde 22, Moneypay toplam ödeme hacmi ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 181 büyüme kaydetti. Migros yüzde 63,3’lük artış ile 2025 yılının ilk yarısında 8,9 milyar TL FAVÖK yaratırken; FAVÖK marjı yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşti” dedi.

OTOMOTİV GRUBUNDA ARTIŞ

Başarır, otomotiv grubunun performansıyla ilgili de bilgi vererek, “Otomotiv grubumuzun satış gelirleri 2025 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 7,9 artarak 29,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Otomotiv grubunun toplam satış gelirlerinin yüzde 64’ünü Çelik Motor, yüzde 33’ünü Anadolu Isuzu ve yüzde 2’sini Anadolu Motor oluşturuyor” şeklinde belirtti.

GRUPUN FAALİYET ALANLARI

Anadolu Grubu, “Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız” olma vizyonuyla 20 ülkede, 80’den fazla şirketi, 100’e yakın üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 100.000 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kurulan grup, Türkiye ekonomisinin en büyük itici güçlerinden biri konumundadır. Çok uluslu ve girişimci bir grup olma misyonunu sürdüren Anadolu Grubu, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim kapsamında sürdürülebilirlik stratejisi ile hareket etmekte; tarım, eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat ve turizm gibi birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.