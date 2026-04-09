Anahtar Parti’de Tolga Akalın Dönemi Başladı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yaptığı konuşmada güçlü bir Türkiye hedefinin arkasında durduklarını vurguladı ve bu doğrultuda yola çıktıklarını ifade etti.

GELECEK NESİLLERE DAHA İYİ BİR MEMLEKET

Ağıralioğlu, gelecekteki nesillere daha iyi bir ülke bırakmayı amaçladıklarını belirterek, daha önce aynı mücadelede birlikte yer aldıkları Tolga Akalın’ı partilerine dahil ederek bu yolculuklarına devam ettiklerini aktardı.

YENİ BİR KUVVET OLARAK DOĞUYORUZ

Her geçen gün halk, ülke ve insanlık için yeni bir güçle diriliş gösterdiklerini dile getiren Ağıralioğlu, “Sayın Tolga Akalın, hassasiyetini ifade etmeye çalıştığım bu gayretin omuz vereni, gözünü ufka dikeni, bu uğurda mücadele etmeye söz vereni olarak bugün bize kuvvet verdi.” diye konuştu.

PARTİYE KATILMAKTAN MEMNUNİYET DUYDU

Akalın ise partiye katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konuşmaların ardından Ağıralioğlu, Akalın’a partisinin rozetini takarak, bu yeni birlikteliği simgeledi.