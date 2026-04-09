Anahtar Parti’de Tolga Akalın Dönemi Başladı

anahtar-parti-de-tolga-akalin-donemi-basladi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yaptığı konuşmada güçlü bir Türkiye hedefinin arkasında durduklarını vurguladı ve bu doğrultuda yola çıktıklarını ifade etti.

GELECEK NESİLLERE DAHA İYİ BİR MEMLEKET

Ağıralioğlu, gelecekteki nesillere daha iyi bir ülke bırakmayı amaçladıklarını belirterek, daha önce aynı mücadelede birlikte yer aldıkları Tolga Akalın’ı partilerine dahil ederek bu yolculuklarına devam ettiklerini aktardı.

YENİ BİR KUVVET OLARAK DOĞUYORUZ

Her geçen gün halk, ülke ve insanlık için yeni bir güçle diriliş gösterdiklerini dile getiren Ağıralioğlu, “Sayın Tolga Akalın, hassasiyetini ifade etmeye çalıştığım bu gayretin omuz vereni, gözünü ufka dikeni, bu uğurda mücadele etmeye söz vereni olarak bugün bize kuvvet verdi.” diye konuştu.

PARTİYE KATILMAKTAN MEMNUNİYET DUYDU

Akalın ise partiye katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konuşmaların ardından Ağıralioğlu, Akalın’a partisinin rozetini takarak, bu yeni birlikteliği simgeledi.

Gündem

Ünlü İsimler Üzerine Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltı Kararları

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkan Alya karakteri Sinem Ünsal, Mardin'de dizi çekiminde bulunduğunu ve İstanbul'a dönerek gerekli adımları atacağını duyurdu.
Gündem

Fenerbahçe’de Asensio’nun Sakatlığı Korkutuyor

Asensio'nun dizindeki ödem nedeniyle MR çektiremiyor. Rizespor maçına yetişmesinin zor olduğu ve iyileşme sürecinin uzadığı bildirildi.
Gündem

Altın Fiyatları Dalgalanıyor: Yeni Tahminler Bekleniyor

9 Nisan 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları açıklandı. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının yeni satış rakamları piyasalarda belirlendi.
Gündem

Hasan Şaş Duygusal Anılarla Mircea Lucescu’yu Anıyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, hayatını kaybeden hocası Lucescu ile ilgili yıllar sonra duygusal bir anısını paylaştı. İtirafında, Lucescu'nun kendisi üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.
Gündem

Icardi İle Galatasaray’ın Veda Süreci Konuşuldu

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın ayrılacak yıldız oyuncusunu açıkladı.