Ünlü İsimler Üzerine Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltı Kararları

ÜNLÜLER ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Sinem Ünsal’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İsimler arasında Emir Can İğrek, Burak Deniz, Norm Ender ve Somer Sivrioğlu gibi tanınmış kişiler yer alıyor.

BAŞSAVCILIKTAN YAPILAN DUYURU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçekleştirilen operasyonla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2026/73811 soruşturma dosyası kapsamında; İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen ‘kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik’ uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarına ilişkin 14 şüpheli hakkında yakalama işlemi yapılmış ve 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama ve el koyma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir” denildi.

Arama faaliyetleri sonucunda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firar ettiği ve 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu bilgisi verildi. Başsavcılık, kamunun sağlığına karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturmaların titizlikle sürdürüleceğinin altını çizdi.

ÜZERİME DÜŞENİ YAPACAĞIM

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararına maruz kalan Sinem Ünsal, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncu, “Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım” dedi.

SİNEM ÜNSAL’IN HAYATI

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde tamamladı. Ünsal, oyunculuk kariyerine Mucize Doktor dizisindeki Nazlı karakteriyle adım attı. Akabinde Gizli Saklı ve Uzak Şehir gibi projelerde yer alarak dikkat çekti. Özellikle Uzak Şehir dizisindeki performansıyla yeniden gündeme gelen Sinem Ünsal, günümüzün önemli kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.