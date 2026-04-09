Altın Fiyatları Dalgalanıyor: Yeni Tahminler Bekleniyor

Spot altın, ons başına 4.720 dolarda minimal değişim gösterirken, ABD’deki haziran vadeli altın sözleşmeleri ise yüzde 0,8 oranında bir azalma ile 4.720,50 dolara düştü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Gram altın fiyatı 6.738 TL, çeyrek altın 11.501 TL, Cumhuriyet altını 45.663 TL, ons altın 4.720 dolar, yarım altın 22.935 TL ve tam altın 44.965 TL seviyelerindedir. Gremse altın ise 112.758 TL’den işlem görüyor.

GRAM ALTININ İŞLEM GÜNÜNE BAŞLANGICI

Gram altın, yeni işlem gününe 6.756 TL düzeyinden başladı.

BATIDA GELİŞEN GERİLİM

İsrail’in çarşamba günü Lübnan’a karşı gerçekleştirdiği en yoğun saldırılar sonrası yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesi, bölgedeki tansiyonu yükseltti. İran’ın misilleme tehdidi ise piyasada risk iştahını olumsuz etkiliyor.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ

Batı Asya’daki arzın tam olarak toparlanamayacağına dair endişelerle birlikte petrol fiyatları yeniden artış gösterdi.

SAVAŞ SONRASI ALTINDA GERİLEME

Spot altın, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasıyla birlikte yüzde 10’un üzerinde değer kaybına uğradı. Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon baskısını artırarak piyasalardaki faiz beklentilerinin değişmesine yol açıyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ VE TAKİP EDİLEN MESAJLAR

ABD Merkez Bankası’nın 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleşen toplantı tutanakları, enflasyon oranının yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması nedeniyle ek faiz artışı olasılığının güçlendiğini gösterdi. İran kaynaklı jeopolitik riskler de bu durumu destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Piyasalar, ABD’de açıklanacak şubat ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi ile cuma günkü mart ayı enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Bu verilerin, Merkez Bankası’nın para politikası yol haritasına dair yeni göstergeler sunması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ OLASIĞI

Standard Chartered tarafından yayımlanan analizde, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen artan jeopolitik risklerin etkisiyle altının önümüzdeki aylarda tekrar yükseliş trendine girebileceği öngörülüyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDEKİ DEĞİŞİM

Diğer değerli metallerde ise kayıplar görülüyor. Spot gümüş, yüzde 0,5 gerileyerek ons başına 73,71 dolara, platin yüzde 0,6 düşüşle 2.017,26 dolara ve paladyum yüzde 0,4 kayıpla 1.549,18 dolara düştü.