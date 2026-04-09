Fenerbahçe’de Asensio’nun Sakatlığı Korkutuyor

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’dan beklenen haber gelmedi. Yıldız oyuncunun durumu endişelere yol açıyor.

MR SÜRECİ HENÜZ BAŞLADIMADI

Dizine aldığı darbe sonucunda sakatlanan Asensio’nun MR tetkiki için şişliğin geçmesi bekleniyordu. Ancak son gelişmelere göre, dizindeki ödem henüz azalmadığı için MR çekimi gerçekleştirilemedi.

RİZESPOR MAÇI TEHLİKEDE

Sürecin uzamasıyla birlikte Asensio’nun Kayserispor maçına yetişme ihtimali azalırken, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da forma giymesi zor gözüküyor.

ENDİŞELER ARTIYOR

Sakatlığın boyutuyla ilgili henüz net bir tablo oluşmazken, yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi konusunda belirsizlik sürmekte.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYORDU

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 13 gol ve 14 asistle takımın en etkili isimleri arasında yer alan Asensio, performansıyla öne çıkmıştı.