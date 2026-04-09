Cruzeiro’da Walace Krizi: Kadro Dışı Bırakıldı

Yedi sezonluk bir aranın ardından Güney Amerika’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Libertadores’te yeniden boy gösteren Cruzeiro, beklenmedik bir krizle gündeme geldi.

GRUPTAKİ HATANIN SONUCU

Brezilya temsilcisinde savunmanın kilit oyuncularından Lucas Romero’nun sakatlanmasının ardından forma şansı bulan Walace, sosyal medya paylaşımıyla kulüpte olumsuz bir tepkiyle karşılaştı. Takımın kalecisi Matheus Cunha ile ilgili olarak çektiği esprili videoyu yanlışlıkla takım arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna gönderen futbolcu, kısa süre içinde yoğun bir eleştirinin hedefi haline geldi.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Olayın ardından Cruzeiro yönetimi, Walace hakkında disiplin süreci başlattı. Kulüp, futboldaki bu davranışı “bir oyuncuya saygısızlık ve iç normlara uymama” şeklinde değerlendirerek, gereken yaptırımları uygulama kararı aldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Yaşanan gelişimlerin ardından Walace, para cezasına çarptırıldığı gibi kadro dışı kalma durumuyla da yüzleşti. Brezilyalı futbolcunun Libertadores kadrosundan çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.

İÇ KÜLTÜR TARTIŞMASI

Medya kaynaklarında yer alan bilgilere göre, söz konusu videodaki esprinin Matheus Cunha’nın “kısa kol” ifadesine dayanarak yapıldığı iddia edildi. Her ne kadar paylaşımın espri amaçlı olduğu savunulsa da, içerik takım içerisinde hoş karşılanmadığı görülüyor.