Anayasa Mahkemesi’nden Rabia Naz Vatan kararı

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN HÜKMÜN AÇIKLAMASI

Anayasa Mahkemesi, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın 2018 yılında Giresun Eynesil’de şüpheli bir şekilde vefatına dair yürütülen soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği” gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar görmedi ve anne babaya 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. 2018 yılında evinin önünde yaralı olarak bulunan Rabia Naz, hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirmişti. Ailesi, kızlarının şüpheli ölümü üzerine 7 yıldır adalet mücadelesi veriyor.

ADOLESCENT AİLE: ADALLET İÇİN MÜCADELE

Rabia Naz Vatan’ın annesi Atika ve babası Şaban Vatan, soruşturmanın ciddi eksiklikler barındırdığına, olay yerinin özensiz incelendiğine ve delillerin kaybolmasına neden olacak şekilde hareket edildiğine dair şikayetlerle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Aile, delillerin yeterince toplanmadığını, ifadelerin geciktiğini ve yapılan incelemelerin yetersiz olduğunu dile getirdi. Bu ihmal ve eksikliklerin, yaşam hakkı ile ilgili anayasal haklarını ihlal ettiğini belirtti.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE İHMAL

Anayasa Mahkemesi, ailenin başvurusunun yeterli bir dayanağı olduğunu ve yaşam hakkı ihlaline dair iddiaların kabul edilebilir olduğunu bildirdi. Karar metninde, soruşturma süresince yapılan incelemelerin, delillerin kaybolmasına neden olabilecek ihmal ve gecikmelerin soruşturma üzerindeki etkisine vurgu yapıldı. Ayrıca “TBMM tarafından kurulmuş araştırma komisyonunun, soruşturma sürecinde özenin eksik olduğunu belirten raporu” gibi unsurların, süreci destekleyen bulgular olduğu aktarıldı.

YENİDEN SORUŞTURMA TALEBİNE RED

Karar metninde yer alan bir başka nokta, Rabia Naz’ın şüpheli ölümüne dair herhangi bir yeni delil bulunamaması nedeniyle, yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarara ulaşılmadığıdır. Mahkeme, ihlal kararının delil toplama sürecindeki gecikmelere ve özensizliğe dayandığını bildirirken, olayın üzerinden 7 yıl geçtiğini ve mevcut delillerin artık araştırılamayacak durumda olduğunu belirtti. Nihayetinde, aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

DISİPLİN CEZALARI VE GEÇMİŞ OLAYLAR

AYM, soruşturma sürecinde ihmal gösteren savcılara Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından ‘uyarma’ cezası verildiğini ve Giresun Emniyet Müdürlüğü’nün de sorumluluğu bulunan polisler hakkında disiplin cezaları uyguladığını açıkladı. Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili adalet arayışı sürecinde, baba Şaban Vatan’ın eski bakan Nurettin Canikli’nin şikayeti üzerine 2019’da mahkum edilerek cezaevine girmesi, dikkat çekici bir olay olarak kayıtlara geçti. Vatan, cezaevinde 38 gün geçirdikten sonra 21 Ağustos’ta tahliye oldu.