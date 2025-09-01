Anayasa Mahkemesi, Rabia Naz Vatan’ın Ölümünü İnceledi

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN RABİA NAZ VATAN KARARI

Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında Giresun Eynesil’de meydana gelen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği” gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Yeniden soruşturmanın yapılmasında hukuki yarar görünmediğine hükmeden Yüksek Mahkeme, Rabia’nın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Rabia Naz Vatan, 2018 yılında evinin önünde yaralı halde bulunmuş ve hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmişti. Aile, kızlarının şüpheli ölümü hakkında 7 yıldır adalet arayışı sürdürmektedir.

AİLENİN ADLİ SORUŞTURMA İDDİALARI

Rabia’nın annesi Atika ve babası Şaban Vatan, kızlarının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın baştan sona ciddi eksiklikler içerdiğini ve olayın ardından olay yerinin özen göstermeden incelendiğini belirtiyor. Aile, olayla ilgili kanıtların toplanmadığını, toplanan delillerin yeterince korunmadığını, tanık ifadelerinde gecikmeler yaşandığını ve bilirkişi raporlarının yeterli olmadığını ifadeleriyle dile getirerek, yaşam hakkı da dahil olmak üzere anayasal haklarının ihlal edildiğini belirtip Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

SAVCILAR VE POLİSLER HAKKINDA CEZALAR

Mahkeme, başvuruyu değerlendirirken Rabia’nın ailesinin iddialarının doğruluğunu kabul etti ve yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin açık bir durum olduğunu belirtti. AYM’nin kararında, soruşturma sırasında yapılan hatalar ve gecikmeler nedeniyle mevcut delillerin kaybolabileceği ve dolayısıyla etkili bir araştırma yapılmasının imkansız hale geldiği ifade edildi. Ayrıca, “soruşturma sürecinde gösterilen ihmal ve özensizliğe dair yapılan belirlemelerin desteklendiği” ifade edildi. Yüksek Mahkeme, soruşturmada eksiklikler yaşandığını vurgulayarak, “yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar görülmemiştir” dedi.

ÖZENSİZLİK VE HUKUKİ SÜREÇLER

Kararda, olayın meydana geldiği tarihten itibaren yaklaşık 7 yıl geçtiği de göz önünde bulundurularak, somut delillerin tekrar toplanmasının olumsuz bir etki yaratabileceğinin altı çizildi. Mahkeme, yapılan incelemelerin ışığında yaşam hakkının gerektirdiği derinlik ve ciddiyette bir soruşturma yürütülmediğini duyurdu. AYM kararının ardından, soruşturmayı yürüten savcılara Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından ‘uyarma’ cezası verildiği, ayrıca Giresun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler hakkında disiplin cezaları uygulandığı açıklandı. Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne karşı 7 yıl boyunca adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan ise, 2019 yılında eski bakan ve AK Parti Milletvekili Nurettin Canikli’nin şikayeti üzerine bir yıl 8 ay ceza almış, 38 gün cezaevinde kaldıktan sonra 21 Ağustos’ta tahliye edilmiştir.