Anayasaya Uymayanlarla Masaya Oturmayız

SOKAK HAYVANLARI HAKKINDAKİ SORUNLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündemdeki konularla ilgili değerlendirmeler yaptı. Özel, “Konya’da 2 yaşındaki Rana bebek sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bugün de Erzurum’da 10 yaşındaki Murat’ın saldırıya uğradığı haberini aldık. Bu tür olaylar CHP’li belediyelerle ilgili olsa, siyasetin karanlık sularında kaybolur gideriz. Hangi belediye olursa olsun, bu yasa yürürlükteyken ve böyle uygulandığında benzeri durumlar kaçınılmaz oluyor. Bu yasa sokaktaki popülasyonu artıracağını söyledik. Saldırgan ırkların belirlenmesi imkansız hale geldi. Götürdükleri ilk yasa, al, götür, öldür şeklindeydi. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Kalbi olan kimse bu duruma razı gelmeyeceği için ‘öldür’ kısmını kaldırdılar. Ancak bu yasa, ne hayvana ne de insana sağlık ve huzur sunacak bir düzenleme değil. Anayasa Mahkemesi’nin yasayı iptal etmesini beklemeyin. Gelin, hayvanseverler, hayvan hakları dernekleri ve veteriner hekimlerle bu yasayı düzeltelim.”

KARTALKAYA’DAKİ YANGIN

Özgür Özel, Kartalkaya’daki yangın faciasına da değindi. 49 gün geçmesine rağmen hâlâ bilirkişi raporunun bulunmadığını belirten Özel, “Bir heyete ‘korsan’ denildi ama görevlendirme belgesi ve raporlar gösterildi. Adalet Bakanı’nın bilgisi dahilinde bir rapor korsanca yok edildi. 36’sı çocuk, bebek 78 canımızın hesabını sormadan bu meselenin peşini bırakmayacağız. Sayın Ali Yerlikaya’ya da sesleniyorum, 10 gün sürenin üzerinden 39 gün geçti. Suskun, gölgede duruyor. Suçlu atayan bir kalemin mürekkebiyle bu işlerin üzerini kapatamazsınız.”

BRÜKSEL ZİYARETİ VE AB İLİŞKİLERİ

Özel, Avrupa Parlamentosu’nda sosyalistler ve demokratlar grubuna katıldıklarını ve Türkiye ile AB ilişkilerinin önemini vurguladı. “Suriye’den Gazze’ye kadar birçok konuyu tartıştık. Ana mesaj, Türkiye-AB ilişkilerinin iki tarafın da çıkarına olduğu. Türkiye’nin nasıl çağdaş dünyanın dışına itilmemesi gerektiğini hatırlattım,” dedi. Ekledi, “Hatanın büyüğü Türkiye’nin değil, 22 yıldır Türkiye’yi yöneten hükümetin. AB de hatalı. Gelecekte buna dikkat edilmelidir.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET

Özgür Özel, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet konusuna dikkat çekti. “70 binden fazla sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. Pandemide ve depremde fedakarca çalıştılar. Ancak son beş yılda 15 binden fazla hekim yurtdışına gitti. Ülkemizde hekim yetersizliği var. 14 Mart’ta aile hekimleri iş bırakacak. Bu bir çığlık, bu çığlığın duyulması gerekiyor,” şeklinde konuştu.

ÇAYIRHAN’IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE

Özel, Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesini eleştirdi. “Çayırhan bedavaya gitti. Alan, 1 milyar dolarlık santrali 20 milyar liraya 35 yıllığına aldı. Bu şartlar çok kötü. Böyle bir durumu kabul etmeyeceğiz. Çayırhan’ı seçimden sonra geri alacağız,” dedi.

TÜİK’E ELEŞTİRİLER

Özgür Özel, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını sorguladı. “AK Partililerin yüzde 68’i bu rakamı inanmıyor. Yıllık enflasyonun bu kadar düşük olamayacağını halkımız biliyor,” ifadelerini kullandı.

ÖZER HAKKINDAKİ İDDİANAME

Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in iddianamesinin gecikmesini eleştirdi, “İddianame günleri geçiyor ama henüz sonuçlanmadı. Adaletin işlememesi açısından bu durumu kaygı verici buluyorum,” dedi.

BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Özel, belediye başkanlarına yönelik çeşitli iddiaları ele alarak, “Birçok belediye başkanımız haksız yere içeride tutuluyor. Beykoz Belediye Başkanı, yoksula yardım etmek için alınan peynirin hesabını vermek durumunda kalıyor,” dedi.

İFTAR HESAPLAMALARI ÜZERİNE

Özel, Et ve Süt Kurumu’nun ithalatçı bir kuruma dönüştüğünü dile getirdi. “Zincir lokantalara sağlanan fiyatlar ile vatandaşa sunulan fiyatlar arasında büyük farklar var. Bunun adil olmadığını belirtmek istiyorum, bu sürdürülemez,” dedi.

KENT LOKANTALARI HAKKINDA

Kent lokantalarının sunduğu fiyatların makul olduğuna dikkat çeken Özel, halkın bu fırsatlardan yararlanacağını belirtti. “İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı bu uygulama, halkın yanındadır. Bu nedenle desteklenmelidir,” dedi.

VEDAT MİLOR’A YÖNELİK SORUŞTURMA

Özel, ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor’a açılan soruşturmayı eleştirdi. “Milor’un yaptığı sadece halkın beğenisini açıkladığı bir eleştiri. Bu şekilde susturulamaz,” şeklinde konuştu.

YENİ ŞAFAK VE ŞİDDET

Özel, Yeni Şafak gazetesindeki bir köşe yazısını da eleştirerek, “Bir gazetede yer alan ifadeler halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi amaçlıyor. Bu kabul edilemez,” dedi.

SURİYE’DE YAŞANANLAR

Suriye’de yaşanan olaylara dikkat çeken Özel, orada meydana gelen katliamların Türkiye’deki halkı da etkilediğini vurguladı. “Gerekli adımlar atılmadığı için büyük bir trajedi yaşandı,” ifadesini kullandı.

DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ

Demokratik bir açılım için elimizden geleni yapacağız. Kürt sorunu Meclis çatısı altında çözülmelidir. Bu noktada hem Alevilerin hem de Kürtlerin meseleleri bir demokratikleşme paketiyle düzeltilmelidir,” dedi.

CHP’DE ÜYELİK CAMİASI

Özgür Özel, CHP’nin üye sayısının 1 milyon 750 bine ulaştığını belirtti. “23 Mart seçimlerinde ilk ön seçimle partimizin adayını belirleyeceğiz. Gençlerin katılımıyla Türkiye’nin geleceğini şekillendireceğiz. Herkes sandık başına gitmeli,” diye ekledi.