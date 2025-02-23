Ancelotti’den Arda Güler Açıklaması!

REAL MADRİD GİRONAYI GEÇTİ

La Liga’da son 3 maçında sadece 2 puan toplayan Real Madrid, ligin 25. haftasında Girona ile karşılaştı. Eflatun beyazlı takım, Luka Modric ve Vinicius Jr’ın attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak puanını 54’e çıkardı ve averaj ile Barcelona’nın ardından 2. sırada yer aldı. Milli futbolcu Arda Güler, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

ANCELOTTİ, ARDA GÜLER KONUSUNDAKİ SORULARA YANIT VERDİ

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Carlo Ancelotti’ye Arda Güler’in neden oyuna girmediği hakkında bir soru yöneltildi.