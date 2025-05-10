Ancelotti, El Clasico İçin Arda Güler Dedi

EL CLASICO’DA ANCELLOTTI’NİN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

LaLiga’da sezonun en önemli karşılaşması olan El Clasico, yarın (11 Mayıs 2025) TSİ 17:15’de Estadi Olímpic Lluís Companys’ta gerçekleştirilecek. Real Madrid, lider Barcelona’nın 4 puan gerisinde bulunuyor ve şampiyonluk yarışı için mutlaka galip gelmeyi hedefliyor. Maç öncesi basın toplantısında teşekkürlerini sunarak konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11’deki durumu hakkında soruları yanıtladı. “Rodrygo takıma döndü ve Arda gibi ilk tercihlerimizden” diyen Ancelotti, Türk yıldızın El Clasico’daki olası rolü hakkında merakları artırmış oldu.

ARDA GÜLER VE RODRYGO REKABETİ

İspanyol basınında geçen hafta boyunca Arda Güler’in El Clasico’da ilk 11’de yer alabileceğine dair çeşitli haberler yer alıyordu. Özellikle Güler’in Celta Vigo ile oynanan maçtaki etkileyici performansı (bir gol ve bir asist) bu iddiaların güçlenmesini sağladı. Basın toplantısında bir gazetecinin “Arda Güler mi, yoksa Rodrygo mu oynayacak?” şeklindeki sorusuna Ancelotti şu yanıtı verdi: “Rodrygo takıma döndü ve idmanlarda iyi çalışıyor. O da Arda Güler gibi ilk tercihlerimizden. İlk 11 için çok fazla seçeneğimiz yok zaten. Duran toplarda ise Arda Güler ve Modric gibi iki mükemmel oyuncuya sahibiz.” Ancelotti’nin bu cevabı, Arda Güler’in ilk 11 için güçlü bir aday olduğunu gösteriyor, ancak Rodrygo’nun iyileşmesiyle birlikte rekabetin daha da kızıştığını ortaya koyuyor.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid’de sınırlı süre almasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Celta Vigo karşısında ilk 11’de sahaya çıkan 20 yaşındaki Türk yıldız, bir gol ve bir asistle maçın yıldızı olmayı başarmıştı. Güler, 62 isabetli pas, 4 şut ve 3 gol pozisyonu yaratma istatistikleriyle maç boyunca sahanın en etkili oyuncularından biri oldu ve Bernabeu tribünlerinden büyük takdir topladı. Ancelotti, Celta Vigo maçı sonrası Güler için, “El Clasico’da oynayabilir. Bu, onun kalitesine sahip bir oyuncu için doğal bir ilerleme” demişti.