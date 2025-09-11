andre-onana-trabzon-a-geldi

ONANA TRABZON’A ULAŞTI

Trabzonspor, Manchester United’tan kiralık olarak transfer ettiği Andre Onana’yı özel bir uçakla Trabzon’a getirdi. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleyi devralacak olan 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından tahsis edilen uçakla saat 17.00 sularında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı.

COŞKULU TARAFTAR KARŞILAMASI

Kamerunlu kaleci, havalimanında bordo-mavili taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, deneyimli eldiven için tezahürat yaparak destek verdiler. Onana, sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi ve Trabzonspor atkısını boynuna takarak basın mensuplarına poz verdi. Ardından kendisini bekleyen kulüp aracına binerek konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onana, Trabzonspor’a transfer olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnsanların sevgisini hissetmek çok önemli bir duygu.” diye belirtti. Ayrıca, taraftarları mutlu etmek için çalışmalara başlayacağını da ekledi.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM

Tecrübeli kaleci, bordo-mavili takımın hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı maça hazır olup olmadığı sorusuna, “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak ister. Tabi ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız.” şeklinde yanıt verdi.

BARCELONA’DAN ŞAMPİYONLAR LİGİNE

Onana, kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başladıktan sonra Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali ve Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza attı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, ayrıca Kamerun Milli Takımı’nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.