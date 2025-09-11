“Andre Onana, Trabzon’a Uçtu.”

ONANA TRABZON’A ULAŞTI

Trabzonspor’un Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, özel uçakla Trabzon’a geldi. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi sonrası kaleyi devralacak olan 29 yaşındaki kaleci, saat 17.00 sularında kulüp tarafından tahsis edilen özel uçakla Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı.

COŞKULU TARAFTAR KARŞILAMASI

Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği Kamerunlu eldiven, havalimanında coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, deneyimli kaleci için tezahüratlarda bulundu. Onana, sevgi gösterisine el sallayarak karşılık verdi. Trabzonspor atkısını boynuna takan Onana, apron çıkışında basın mensuplarına poz verdikten sonra kendisini bekleyen kulüp aracına binerek konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

“BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM”

Onana, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten kaleci, şunları ifade etti: “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnsanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmek çok önemli bir duygu. Ben de çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek, saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum.”

“FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLIĞIM VAR”

Tecrübeli kaleci, bordo-mavili takımın hafta sonu Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maça hazır olup olmadığına yönelik bir soruya ise, “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabi ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz tabi ki kendi gücümüzün de farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza.” şeklinde yanıt verdi.

KARİYERİ YÜKSELİYOR

Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, sonrasında Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza attı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısı ile tanınan Onana, Kamerun Milli Takımı’nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.