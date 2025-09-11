Andre Onana Trabzon’a Ulaştı

TRANSFER APPARISYONU

Trabzonspor, Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Andre Onana ile ilgili gelişmeler yaşandı. 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından tahsis edilen özel uçakla saat 17.00 sularında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleyi devralacak olan Onana, havalimanında büyük bir ilgiyle karşılandı.

HAYRANLARINDAN COŞKULU KARŞILAMA

Bordo-mavili taraftarlar, Kamerunlu kaleciye sevgi gösterilerinde bulundu. Onana, taraftarların tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi. Trabzonspor atkısını boynuna takarak basın mensuplarına poz veren Onana, sonrasında kendisini bekleyen kulüp aracına binip konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onana, Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. “Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu. Onana, insanların sevgisini hissetmenin önemli bir duygu olduğunu vurgulayarak, “Ben de çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek istiyorum” dedi.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLIĞI

Tecrübeli kaleci, bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile oynayacağı maça hazır olup olmadığına dair “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim” diye yanıt verdi. Onana, önemli bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, “Ama biz kendi gücümüzün de farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza” ifadesini kullandı.

KARİYERİNE YOLCULUK

Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında futbol kariyerine başlayan Onana, ardından Ajax’a transfer oldu ve Avrupa futbolunda ismini duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali ve Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı’nın da uzun yıllar kalesini koruyor.