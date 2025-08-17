Anız Yakmak, Toprağı Olumsuz Etkiliyor

Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Uyarılar

ANIZ YAKMA ZARARLARI

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, anız yakmanın toprak ve canlı yaşam üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, bu uygulamanın toprağı adeta “çöle dönüştürdüğünü” belirtiyor. Uludağ, anız yakmanın üst toprak katmanındaki organik maddeleri yok ettiğini ve ortaya çıkan yüksek ısının pek çok canlının ölümüne neden olduğunu ifade ediyor. “Anız yakmak, canlı bir organizma olan toprağı ve içindeki milyonlarca faydalı mikroorganizmayı yok etmek demektir. Tarlayı daha az sürmek veya iş gücünden tasarruf etmek için yapılan bu uygulama çok yanlış. Kesinlikle anız yakılmamalı” diyor.

DOĞAL DÖNGÜYÜ BOZMAKTA

Uludağ, Türkiye genelinde hasat sonrası yaygın olarak kullanılan anız yakma yönteminin doğaya ve tarıma ciddi zararlar verdiğini aktarıyor. Bu yöntemin toprağın doğal döngüsünü bozduğunu, verimliliği düşürdüğünü ve tarımın sürdürülebilirliğini tehlikeye soktuğunu belirtiyor. Anız yakmanın, toprak su tutma kapasitesini azalttığını ve erozyon riskini artırdığını dile getiriyor. “Anız yakarak kendi geleceğimizi yok etmiş oluyoruz. Topraktaki mikro canlılar, humusu sağlayan ayrıştırıcılar, bitkileri ayrıştırarak toprağın verimliliğini artırır. Bu canlıları yok ederek ekosistemi bozuyoruz” şeklinde uyarıyor.

ORMAN YANGINLARI RİSKİ

Doç. Dr. Uludağ, anız yangınlarının kuraklık ile birleştiğinde ciddi orman yangınlarına yol açabileceğine de dikkat çekiyor. “Orman yangınları geniş alanları yok ediyor. Yüksek sıcaklıkların yanında anız yangınları ormanlarımızı daha fazla tehlikeye atıyor” diyor. Bu yangınlar sonucunda yaşamını kaybedenler olduğunu ve hepsine Allah’tan rahmet dilediğini ekliyor. Anız yangınlarının hem doğayı hem de canlı yaşamını tehdit ettiğini vurguluyor.