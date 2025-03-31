anjiyo-olan-mahir-polat-cezaevinde

MAHİR POLAT’IN HASTANE SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bulunduğu Marmara Cezaevi’nde sağlık sorunları yaşayarak Küçükçekmece’deki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma ve polis ekipleri eşliğinde hastaneye ulaşan Polat’a burada doktorlar tarafından acil müdahale yapıldı. Polat, dün anjiyo işlemine tabi tutuldu.

TABURCU OLDU VE CEZAEVİNE DÖNDÜ

Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem, Polat’ın öğle saatlerinde taburcu edilerek cezaevine geri gönderildiğini duyurdu. Avukat, müvekkilinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.