Ankara Barajları Kritik Düşüşte

ANKARA’DAKİ BARAJLARIN DURUMU

Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı, ASKİ verilerine göre yüzde 18,73 seviyesine geriledi. Aktif olarak kullanılabilir su miktarı ise 108 milyon metreküp olarak ölçüldü. Son bir yılı değerlendirdiğimizde, şehre verilen su miktarı 1 milyon 619 bin metreküp olurken, barajlara gelen toplam su miktarı ise 261 milyon 803 bin metreküp seviyesinde gerçekleşti.

SU GİRİŞİ VERİLERİ

ASKİ, 2025 yılına ait baraj doluluk oranları ve su girişi verilerini de paylaştı. Yılın ilk ayında barajlara 23 milyon 485 bin metreküp su girişi gerçekleşti. Ancak şubat ayında bu rakam 1 milyon 362 bin metreküp seviyesine düştü. Nisan ayında ise 38 milyon 344 bin metreküp ile en yüksek su girişi kaydedildi. Yaz aylarıyla birlikte barajlardan gelen su miktarı belirgin şekilde azaldı. Mayıs ayında 34 milyon 821 bin metreküp su girişi olurken, haziran ayında bu rakam 5,6 milyon metreküp, temmuzda 4 milyon metreküp, ağustosta ise yalnızca 3,2 milyon metreküp seviyesinde kaldı.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin verilerine göre, Ankara barajlarında doluluk oranlarında dikkate değer farklılıklar mevcut. Çamlıdere Barajı, 1 milyar 220 milyon metreküp kapasiteye sahipken yalnızca yüzde 18,77 doluluk oranına ulaştı. Benzer şekilde, Çubuk 2 Barajı yüzde 10,45, Eğrekkaya Barajı yüzde 26,19 ve Kurtboğazı Barajı yüzde 14,05 doluluk oranıyla bulunuyor. Bununla birlikte, Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranı ile dikkat çekerken, Kargalı Barajı yüzde 99,63 ile Ankara’nın en dolu barajları arasında yer aldı. Türkşerefli Barajı’nın ise yalnızca yüzde 5,92 doluluk oranına sahip olması gözlerden kaçmadı.

TOPLAM DOLULUK ORANI VE MEVCUT SU MİKTARI

ASKİ’nin son ölçümlerine göre, Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 18,73 olarak kalmaya devam ediyor. Barajların toplam hacmi 1 milyar 585 milyon metreküp iken, mevcut su miktarı yalnızca 296 milyon 988 bin metreküp olarak kaydedildi. Ayrıca, son bir yıl içinde şehre verilen su miktarı 1 milyon 619 bin metreküp olurken, barajlara gelen toplam su miktarı 261 milyon 803 bin metreküp seviyesinde gerçekleşti. Aktif kullanılabilir su miktarı ise 108 milyon metreküp olarak ölçüldü ve bu toplam kapasitenin yalnızca yüzde 7,74’üne denk geliyor.