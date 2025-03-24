Ankara Büyükşehir Belediyesine Soruşturma İzni Verildi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEKİ KONSERLERİN İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 130 konserle ilgili müfettiş incelemesi sona erdi. Bu inceleme sonucunda, 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildiği belirtilirken, 97 konserin ise herhangi bir usulsüzlük içermediği ifade edildi. ABB, inceleme sürecinin şeffaf bir biçimde yürütüldüğünü vurguladı.

33 KONSER HAKKINDA KAMU ZARARI İDDİASI

ABB’den yapılan resmi açıklamada, “Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır,” denildi. Bu soruşturma, belirtilen konserlerin ihale süreçleri ve harcamalarındaki olası usulsüzlükler üzerinde yoğunlaşacak. Ancak, kamu zararıyla ilgili somut bulgular henüz paylaşılmadı.

97 KONSERDE USULSÜZLÜK YOK

İnceleme sonuçlarına göre, 130 konserden 97’si için soruşturma iznine gerek görülmedi. ABB, bu durumu, “Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir,” ifadeleriyle kamuoyuna duyurdu. Belediyenin, bu etkinliklerin daha önce Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı denetimlerinden geçtiğini ve olumsuz bulgularla karşılaşılmadığını belirtmesi, sürecin hukuka uygunluğunu destekliyor.

9 BELEDİYE ÇALIŞANINDAN İTİRAZ KARARI

Soruşturma izni verilen 33 konserle bağlantılı olarak 9 belediye çalışanı da inceleme altına alındı. ABB, bu çalışanların hukuki haklarını kullanacaklarını bildirerek, “Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır,” açıklamasında bulundu. İtiraz sürecinin, soruşturmanın gidişatını nasıl etkileyeceği ise merakla bekleniyor.