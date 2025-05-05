Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP Soruşturması Gelişmesi!

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA YENİ GELİŞMELER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na dair “para karşılığı oy kullandırıldığı” yönündeki iddialar ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşadı. Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, şüpheli olarak ifade verdi.

Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu’na, kurultay sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağladığı ve kurultayda usulsüzlükte bulunduğuna dair 9 farklı soru yöneltti. İmamoğlu, tanık beyanlarına ve sorulara tek bir yanıt vermek istediğini belirtti.

FİNANSAL DESTEK İDDİASINI REDDEDİ

İmamoğlu, kurultay öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışarak finansal destek sağladığı yönündeki tanık beyanlarını yalanladı. “Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor” diyerek ifadelerini reddetti. Ayrıca, bazı medya mensuplarını finanse edip Londra’ya götürdüğüne dair suçlamaları da kabul etmedi ve tanık ifadelerinin asılsız olduğunu vurguladı.

ADALET VE HUKUK ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

İmamoğlu, kurultay delegeleri üzerinde baskı oluşturarak seçim sürecinin manipüle edildiği iddialarını kabul etmedi. “Tanıklar madem bu kadar vazgeçilmezler hepsini toplayıp İstanbul’daki soruşturmaya da göndersinler” diyerek, bu şahısların güvenilir tanık olarak kabul edilmesini eleştirdi. Yargının bu tür ifadeleri kabul etmesini, halkın adalet duygusuna ihanet olarak nitelendirdi ve sürecin hukuku siyasetin sopası haline getirdiğini söyledi.

İFADE VERENLER VE TANIKLAR

Soruşturma çerçevesinde şu ana kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişi de tanık olarak dinlendi.