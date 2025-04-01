Gündem

Ankara’da 3 Ayrı Narkotik Operasyonu Yapıldı

ankara-da-3-ayri-narkotik-operasyonu-yapildi

UYUŞTURUCU MADDELERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR ARTTI

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtiliyor. Bu çerçevede, özellikle yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu sokmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için havaalanı, sınır bölgeleri ve gümrük kapılarındaki denetimler artırılıyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu bağlamda birçok noktada narkotik operasyonları düzenliyor.

Düzenlenen operasyonlar sonrasında, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 107 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı’nda 61 kilogram ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 14 kilogram esrar ele geçirildi. Böylelikle Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği üç operasyonda toplamda 182 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

Bu operasyonlara istinaden Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları, konuyla ilgili soruşturmalar başlattı.

ÖNEMLİ

Gündem

Münbiç’te Mayın Patlaması: 7 Yaralı

Suriye'nin Münbiç ilçesinde PKK/YPG tarafından yerleştirilen mayınların patlaması sonucu 7 sivilin yaralandığı bildirildi.
Gündem

Münbiç’te PKK Mayınları Patladı: 7 Yaralı

Münbiç'te PKK/YPG'nin yerleştirdiği mayınların infilak etmesi sonucu 7 sivil yaralandı. Olay, Suriye'nin Halep ilinde gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.