Ankara’da 3 Ayrı Narkotik Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU MADDELERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR ARTTI

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtiliyor. Bu çerçevede, özellikle yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu sokmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için havaalanı, sınır bölgeleri ve gümrük kapılarındaki denetimler artırılıyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu bağlamda birçok noktada narkotik operasyonları düzenliyor.

Düzenlenen operasyonlar sonrasında, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 107 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı’nda 61 kilogram ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 14 kilogram esrar ele geçirildi. Böylelikle Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği üç operasyonda toplamda 182 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

Bu operasyonlara istinaden Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları, konuyla ilgili soruşturmalar başlattı.