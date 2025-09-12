Ankara’da 3 İşletmeye Operasyon: 11 Bin 250 Kilo Kaçak Et

ANAYASA KURULUŞLARINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Ankara’da, Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi’nde köfte üretimi yapılan işletmelerde sağlığı tehdit eden et ve tavuk ürünlerine ulaşmayı başardı.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER

Yapılan operasyonda, 3 köfte üretim yerinde gerçekleştirilen aramalar neticesinde toplam piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ve 6 adet kıyma yoğurma makinesi bulundu.

ETİKETSİZ ÜRÜNLERE EL KONULDU

Ayrıca, bin 250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram bilinmeyen kimyasal maddeye el konuldu. Bu ürünlerin numuneleri alındı ve imha işlemleri gerçekleştirildi.

GÖZALTILAR VE FAALİYETLERİN DURDURULMASI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili işletmelerin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.