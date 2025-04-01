Ankara’da 3 Noktada Narkotik Baskını

Uyuşturucuyla Mücadele Süreklilik Gösteriyor

Uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda, özellikle yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu madde getirmeye çalışan şüphelilerin yakalanması için havaalanları, sınır bölgeleri ve gümrük kapılarındaki denetimler artırılıyor. Son olarak, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri birçok noktada narkotik operasyonları gerçekleştirdi.

Üç Farklı Noktada Sıkı Denetim

Bu çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 107 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı’nda 61 kilogram ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 14 kilogram esrar ele geçirildi. Böylelikle, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan üç operasyonda toplam 182 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. Operasyonlarla ilgili olarak Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.