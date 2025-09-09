Ankara’da Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşında Çocuk Öldü

OLAYIN GÜNDEMDEN DÜŞMEMESİ

Ankara’nın Pursaklar bölgesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı, bilinmeyen bir neden yüzünden yaşıtı D.G. tarafından bıçaklı bir saldırıya uğradı. Olayın ardından çevredekilerin acil ihbarı üzerine bölgeye hem polis hem de sağlık ekipleri yönlendirildi.

KURTARILAMADI

Fatih Acacı, vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandıktan sonra hastaneye sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti.

ZANLI GÖZALTINDA

Saldırıyı yapan D.G., yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sonra adliyeye sevk edileceği bilgisi verilirken, cinayetin “kız meselesi” nedeniyle işlendiği iddiaları gündeme geldi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma devam ediyor.

GEÇEN AYKI BENZER OLAY

Ankara’nın Keçiören ilçesinde de geçen ay, 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşının altındaki çocukların dahil olduğu bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Bu durum, olayların artış göstermesi açısından kaygı verici bir durum sunuyor.

Hükümet, suça sürüklenen çocukların yargılanması ve infaz süreçleriyle ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata geçirecek. Yeni düzenlemeye göre, yaş arttıkça ceza indirimleri azalacak ve çocuk faillere daha fazla ceza verilmesi sağlanacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme ihtiyacı söz konusu. Biz alternatifli taslak çalışmalarımızı göndereceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu. Mevcut yasalar 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimi sağlamaktadır.