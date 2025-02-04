Ankara’da Dedektif Dolandırıcılığı: Çete Lideri Yakalandı

İSTANBUL’DA DOLANDIRILAN KADIN

İstanbul’da ikamet eden, ismi verilmeyen bir kadın, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için internet üzerinden özel dedektif arayışına girdi. Bu süreçte, kendilerini dedektif olarak tanıtan kişiler, kadına eşinin silinmiş mesajlarını geri getirebileceklerini iletti. Şüpheliler, kadına üç paket halinde dedektiflik programı satın almasını söyleyerek, toplamda 7 milyon TL dolandırdı. Kadın, durumu fark ederek şikayette bulundu ve buna bağlı olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN TAKİPTEKİ YÖNTEMLERİ

Soruşturma süreci çerçevesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, ‘özel dedektiflik’ iddiasında bulunan 7 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin, takibi zorlaştırmak amacıyla farklı hesaplar arasında para transferleri gerçekleştirdiği, ATM’den para çekerken tanınmamak için motosiklet kaskı taktığı ve banka içerisinden nakit para çektiği belirlendi.