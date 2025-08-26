Ankara’da Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA OLAYI

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki Üzeyir Gül, hayatını kaybetti. Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, Çiçektepe Mahallesi civarında seyir halinde bulunan Üzeyir Gül’ün kullandığı 06 MUA 53 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten ötürü, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 ENF 425 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bildirim sonrası, kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak kaza sonucu sürücü Üzeyir Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonun sürücüsü, ifadesinin alınması amacıyla jandarma komutanlığına götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.