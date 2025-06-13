Ankara’da Güvenlik Zirvesi: Gündem Orta Doğu

TÜRKİYE ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Türkiye, Orta Doğu’daki gelişmeler hakkında dikkatli bir izleme süreci yürütüyor. Dışişleri Bakanlığı’nda, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarla ilgili güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Hakan Fidan’ın başkanlık ettiği toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda, saat 14.30’da başlayan bu toplantıda, İsrail’in İran topraklarına düzenlediği hava operasyonları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Görüşmede, saldırıların bölgesel güvenlik dengelerine potansiyel etkileri ile Türkiye’nin bu olaylara karşı alabileceği diplomatik ve askeri tutumlar dikkate alındı.

İSRAİL’DEN İRAN’A ŞAFAK SALDIRISI

İsrail, sabah erken saatlerde İran’ın birçok şehrine eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdi. Saldırıların hedefleri arasında başkent Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi, ayrıca Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentleri bulunuyor. Özellikle Natanz’daki tesisin hedef alınmasının ardından herhangi bir nükleer sızıntının yaşanmadığı açıklandı. Bu saldırılar, İran’ın askeri ve bilimsel elit kadrosuna ağır kayıplar verdirmiştir. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı gibi önemli isimlerin yanı sıra 6 nükleer fizikçi de saldırılarda yaşamını yitirdi.

SİVİL KAYIPLAR VE ULUSLARARASI ENDİŞE

Tahran’da sivil yaşam alanlarının da hedef alındığı bildiriliyor. Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu durum, saldırının askeri boyutunun ötesinde insani sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenledikleri operasyonların İran’dan gelen tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu ifade etti ve “tehlike tamamen ortadan kalkana dek” saldırıların devam edeceğini duyurdu. Ayrıca Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini açıkladı. İsrail ordusu, operasyona 200’den fazla savaş uçağı ile katılım sağlandığını ve geniş kapsamlı İHA desteği kullandığını bildirdi. Bu gelişmeler, Orta Doğu’daki mevcut yüksek tansiyonun daha da artmasına yol açtı.

HAKAN FİDAN: “ÜLKEMİZ TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTADIR”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısı sürecini ve olası yansımalarını değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır” ifadelerine yer verdi. Hakan Fidan, gelişmelerin başından itibaren İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi birçok ülkeyle yakın temas içinde olduklarını belirtti.

DİPLOMASİ, SAVAŞIN TEK ALTERNATİFİDİR

Hakan Fidan, “Gazze’de insanlık dramına yol açan, Lübnan’ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye’yi işgale yönlenen ve bugün de İran’ı hedef alan İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir. Bölgemizde artan gerginlik, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ayrıca, ABD Başkanı Sayın Trump’ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesinin, nükleer anlaşmazlığın çözümü için iki taraf için de en iyi yöntem olduğunu vurguladı. “Diplomasi, savaşın tek alternatifidir” ifadeleriyle diplomatik çözüme vurgu yaptı.