Ankara’da Güvenlik Zirvesi Yapıldı.

TÜRKİYE ORTA DOĞU GELİŞMELERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Türkiye, Orta Doğu’daki gelişmelere dair duyarlılığını koruyor. Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen güvenlik toplantısında, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırılar ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Saat 14.30’da başlayan bu kritik toplantıda, İsrail’in İran topraklarına düzenlediği hava operasyonları detaylıca incelendi. Saldırıların bölgesel güvenlik dengeleri üzerindeki potansiyel etkileri ile Türkiye’nin bu gelişmelere karşı alabileceği diplomatik ve askeri tutumlar tartışıldı.

İSRAİL’İN ŞAFAK SALDIRISI

İsrail, sabah erken saatlerde İran’ın çeşitli şehirlerine eş zamanlı hava saldırıları düzenledi. Saldırıda hedef alınan şehirler arasında Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile birlikte Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum yer aldı. Özellikle Natanz’a yönelik saldırı sonrasında, bir nükleer sızıntının yaşanmadığı bildirildi. Bu operasyon sonucunda, İran’ın askeri ve bilimsel kadrosuna büyük kayıplar verildi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve 6 nükleer fizikçi, bu saldırılarda yaşamını yitirdi.

SİVİL KAYIPLAR VE TEPKİLER

Tahran’da sivil yaşam alanlarının da hedef alındığı belirtildi. Bu saldırılar sonucunda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Bu durum, söz konusu saldırıların yalnızca askeri değil, insani açıdan da ciddi sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenledikleri operasyonların İran’dan gelen tehditleri bertaraf etmeyi amaçladığını vurgulayarak, “tehlike tamamen ortadan kalkana dek” saldırıların devam edeceğini açıkladı. Savunma Bakanı Yisrael Katz ise, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini bildirdi. İsrail ordusu, operasyona 200’den fazla savaş uçağı ile katıldığını ve geniş kapsamlı İHA desteği sağladığını belirtti. Bu gelişmeler, Orta Doğu’daki zaten yüksek olan tansiyonu daha da arttırdı.

HAKAN FİDAN: “ÜLKEMİZ TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTADIR”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır.” ifadelerine yer verdi. Gelişmelerin başından beri İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halinde olduklarını aktardı.

DİPLOMASİ, SAVAŞIN TEK ALTERNATİFİDİR

Fidan, Gazze’de yaşanan insanlık dramı, Lübnan’ın istikrarsızlık süreci ve Suriye’deki işgal ile birlikte İran’a yönelik saldırının, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik bir strateji olduğuna dikkat çekerek, bu durumun derhal sonlandırılması gerektiğini savundu. Hakan Fidan, dikkatlerin Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne kaymasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın nükleer müzakerelere dair başlattığı sürecin ilerletilmesinin, nükleer anlaşmazlığın getirdiği ihtilafların çözümünde tek yol olduğunu vurguladı. “Diplomasi, savaşın tek alternatifidir” dedi.