Ankara’da İnşaat Yangını: İtfaiye Müdahalesiyle Kontrol Altında

ANKARA’DA YANGIN ÇIKTI

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, kısa zamanda kontrol altına alındı.

KAPI ATEŞİ YÜKSELİYOR

Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerindeki inşaat halindeki bir binanın 3. katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İTFAYE EŞKİYA ÇEVRESİNE TAHKİMATI

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Ayrıca, bölgeye ek takviye ekipler de yönlendirildi.