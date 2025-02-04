More
Gündem

Ankara’da İnşaat Yangını: İtfaiye Müdahalesiyle Kontrol Altında

ankara-da-insaat-yangini-itfaiye-mudahalesiyle-kontrol-altinda

ANKARA’DA YANGIN ÇIKTI

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, kısa zamanda kontrol altına alındı.

KAPI ATEŞİ YÜKSELİYOR

Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerindeki inşaat halindeki bir binanın 3. katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İTFAYE EŞKİYA ÇEVRESİNE TAHKİMATI

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Ayrıca, bölgeye ek takviye ekipler de yönlendirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

DEM Parti Başkanı Bakırhan: Öcalan’dan Tarihi Çağrı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terörist başı Abdullah Öcalan’ın bir çağrı yapmaya hazırlandığını duyurdu.
Gündem

Ümit Özdağ’ın Tutukluluğu Mahkemece Onandı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutukluluk itirazı mahkemece reddedildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Tepkiler ve tartışmalar sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.