Ankara’da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL KAZASINDA GENÇ BİR SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara’nın Sincan ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin 25 yaşındaki sürücüsü Üzeyir Gül hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Çiçektepe Mahallesi civarında seyir halindeki Üzeyir Gül yönetimindeki 06 MUA 53 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kontrolündeki 06 ENF 425 plakalı hafriyat kamyonuyla henüz tespit edilemeyen bir nedenle çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNE GİTTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ne yazık ki, kaza sonucu genç sürücü Üzeyir Gül, olay anında yaşamını yitirdi. Kamyonun şoförü ise jandarma komutanlığına ifade vermek üzere götürüldü. Kazayla alakalı olarak bir soruşturma başlatıldı.