Ankara’da Kola İçi Ölü Arı Bulundu

MURAT KUBİLAY’IN ŞİŞE KOLASINDA ÖLÜ ARI BULUNDU

Ankara’nın Sincan ilçesinde ikamet eden Murat Kubilay, yakın zamanda mahallesindeki bir marketten satın aldığı 1 litrelik plastik şişe kolanın içinde ölü bir arı buldu. Market alışverişini gerçekleştirdikten sonra kolayı soğumak üzere buzdolabına koyan Kubilay, akşam yemeği için içecekleri hazırlayan eşi Yasemin Kubilay’ın uyarısı ile durumu fark etti. Şişeyi açmadan tespit edilen arı, ailede hem şaşkınlık hem de tepkiye neden oldu. Olayın ardından çift, avukatları Mehmet Azar aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak kola üreticisi firma aleyhine hukuki süreç başlattı.

ALLAH’TAN KAPAĞINI AÇMADIK

Murat Kubilay, sıcak havalarda sık sık içecek tükettiklerini belirterek, “Market alışverişinde iki şişe kola aldım, eve gelip dolaba koydum. Akşam eşim yemekle birlikte servis etmek isterken şişenin içinde arıyı gördük. Üstelik tanıdık ve güvenilir bir marka olunca ‘Nasıl böyle bir şey olabilir?’ diye düşündük. Sosyal medya ve WhatsApp üzerinden firmaya ulaştık ancak ciddi bir geri dönüş olmadı. Bu nedenle avukatımız devreye girdi.” şeklinde ifade etti.

Eşi Yasemin Kubilay ise yaşanan olayı şöyle anlattı: “Dolaptan kolayı çıkarırken şişenin içinde sarı bir cisim fark ettim, yakından bakınca arı olduğunu gördüm. ‘Böyle bir marka, nasıl bu ihmali yapar?’ diye düşündüm. Eşim alırken fark etmemiş. Allah’tan kapağı açmamışız. Ertesi gün firmayla iletişime geçtiğimde, şişeyi incelemek için benden teslim almalarını istediler. Ancak kapağı açıldıktan sonra ispat imkânı kalmayacağı için bunu kabul etmedim. Görselleri ve seri numarasını göndermeme rağmen ciddi bir yanıt alamadık. Bu olay, halk sağlığı açısından riskli. Biz de yasal yollara başvurmaya karar verdik.”

HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİRDİ

Ailenin avukatı Mehmet Azar, ürünün içinden çıkan arının alerjik bir reaksiyon durumunda ölümcül olabileceğine dikkat çekerek, “Müvekkillerim, delilin kaybolmaması için şişeyi firmaya teslim etmedi. Bu üretim ihmali hem hukuki hem idari anlamda yaptırıma bağlanmalı. Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında dava açacağız ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na da teftiş başvurusu yapacağız. Halk sağlığını tehdit eden bu tür ihmallerin cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olacağız.” dedi.