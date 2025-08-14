Ankara’da Kola İçinde Ölü Arı Bulundu

MARKETTE BULUNAN ÖLÜ ARI OLAYI

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan Murat Kubilay, yakın zamanda mahallesindeki bir marketten satın aldığı 1 litrelik plastik şişe kolanın içinde ölü bir arı buldu. Alışverişinin ardından kolayı soğuması için buzdolabına koyan Kubilay, akşam yemeği hazırlığı sırasında eşi Yasemin Kubilay’ın uyarısıyla bu durumdan haberdar oldu. Şişeyi açmadan fark edilen arı, ailenin hem şaşkınlığını hem de tepki göstermesine yol açtı. Olayın ardından çift, avukatları Mehmet Azar aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak kola üreticisi firma hakkında hukuki süreç başlattı.

ŞİŞE AÇILMADAN FARK EDİLDİ

Murat Kubilay, sıcak havalarda sıkça içecek tükettiklerini dile getirerek olayı şu şekilde aktardı: “Market alışverişinde iki şişe kola aldım, evde dolaba koydum. Akşam eşim yemekle birlikte servis etmek isterken şişenin içinde arıyı gördük. Üstelik tanıdık ve güvenilir bir marka olunca ‘Nasıl böyle bir şey olabilir?’ diye düşündük. Sosyal medya ve WhatsApp üzerinden firmaya ulaştık ancak ciddi bir geri dönüş olmadı. Bu nedenle avukatımız devreye girdi.”

Eşi Yasemin Kubilay ise yaşadıkları durumu aktararak, “Dolaptan kolayı çıkarırken şişenin içinde sarı bir cisim fark ettim, yakından bakınca arı olduğunu gördüm. ‘Böyle bir marka, nasıl bu ihmali yapar?’ diye düşündüm. Eşim alırken fark etmemiş. Allah’tan kapağı açmamışız.” şeklinde ifade etti. Yasemin Kubilay, firmayla iletişime geçtiğinde, “Şişeyi incelemek için benden teslim almalarını istediler. Ancak kapağı açıldıktan sonra ispat imkânı kalmayacağı için bunu kabul etmedim. Görselleri ve seri numarasını göndermeme rağmen ciddi bir yanıt alamadık. Bu olay, halk sağlığı açısından riskli. Biz de yasal yollara başvurmaya karar verdik.” diye ekledi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Ailenin avukatı Mehmet Azar, ürünün içinden çıkan arının alerjik bir reaksiyon durumunda ölümcül olabileceğini vurgulayarak şunları dile getirdi: “Müvekkillerim, delilin kaybolmaması için şişeyi firmaya teslim etmedi. Bu üretim ihmali hem hukuki hem idari anlamda yaptırıma bağlanmalı. Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında dava açacağız ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na da teftiş başvurusu yapacağız. Halk sağlığını tehdit eden bu tür ihmallerin cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olacağız.”